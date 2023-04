ELIT Voiturier à l’aéroport Saint Exupéry

Elit Transports, spécialiste des déplacements à Lyon et sa région, propose dans le cadre du service « ELIT Parking » un service de voiturier à l’aéroport Lyon Saint Exupéry, offrant confort et praticité pour les voyageurs. Découvrons ensemble les avantages et les modalités de ce service innovant qui simplifie la vie des voyageurs.

Un service de voiturier pour un gain de temps et de confort

Le service de voiturier proposé par Elit Transports à l’aéroport Saint Exupéry permet aux voyageurs de gagner du temps et de bénéficier d’un confort optimal. Situé devant le terminal 2, ce service vous permet de déposer votre voiture au départ et de la récupérer au retour sans tracas. Fini les longues marches avec les bagages et les files d’attente pour une place de parking : vous arrivez, déposez votre véhicule et partez en voyage l’esprit léger. Notez bien que la réservation est essentielle pour bénéficier du service.

Un stationnement sécurisé pour votre véhicule

Une fois votre voiture déposée, elle est garée en toute sécurité à quelques minutes de l’aéroport, à Grenay, sur le parking Elit. Ce parking fermé et surveillé vous garantit la sérénité pendant votre absence. Vous savez que votre véhicule est entre de bonnes mains et profitez pleinement de votre voyage. Lors de votre réservation, vous aurez le choix entre un stationnement sécurisé à l’extérieur ou à l’intérieur, quelques options parmi lesquelles le rechargement de votre voiture électrique.

Des tarifs attractifs et transparents

Le service de voiturier proposé par Elit Transports est facturé 40€, auxquels s’ajoutent les frais de stationnement. Les tarifs sont dégressifs en fonction de la durée de stationnement : comptez 88€ pour 7 jours (voiturier + stationnement) et 160€ pour 30 jours. Réservation en ligne sur Elit Parking.

Des options supplémentaires pour chouchouter votre voiture

En plus du service de voiturier, comme nous vous l’avons suggéré plus haut, Elit Transports propose des options supplémentaires pour que vous retrouviez votre voiture dans un état impeccable à votre retour.

Le lavage de votre véhicule

Pendant que vous êtes en voyage, pourquoi ne pas profiter d’un nettoyage complet de votre voiture ? Elit Transports propose cette option pour que vous retrouviez votre voiture propre et prête à reprendre la route à votre retour. Un petit plus qui fait la différence et qui vous permet de ne pas vous soucier de l’entretien de votre véhicule pendant vos vacances.

Rechargement de votre voiture électrique

De plus, Elit offre un service de recharge pour les véhicules électriques afin de répondre aux besoins de ses clients soucieux de l’environnement. Pendant que vous êtes en voyage, nos voituriers se chargent de brancher votre voiture sur une borne de recharge adaptée. Ainsi, à votre retour, vous retrouverez votre véhicule électrique entièrement rechargé et prêt pour la route. Ce service additionnel contribue à améliorer votre expérience et à promouvoir la mobilité durable pour un avenir plus écologique.

La réservation en ligne sur Elit Parking

Pour bénéficier de ce service de voiturier et des options supplémentaires, il vous suffit de vous rendre sur le site Elit Parking et de réserver en ligne. Simple, rapide et sécurisé, ce système vous permet de prévoir votre stationnement et votre voiturier à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry en quelques clics.

Vous choisirez l’heure à laquelle nous récupérerons votre véhicule à l’aéroport, la date de votre retour, et vous nous confirmerez votre heure d’arrivée par SMS.

Un service de voiturier pratique et abordable

Le service de voiturier proposé par Elit Transports à l’aéroport Lyon Saint Exupéry est une solution pratique et abordable pour faciliter vos déplacements. Gain de temps, confort, stationnement sécurisé et options supplémentaires pour prendre soin de votre véhicule : Elit Transports a pensé à tout pour vous offrir une expérience sans stress.

Bien entendu nous continuerons toujours de mettre à votre disposition nos chauffeurs privés pour tous vos déplacements, que ce soit depuis ou vers l’aéroport de Lyon, ou, à avrai dire, où vous le souhaitez. Chez ELIT Transports nous sommes absolument à votre service, 24h sur 24 et ce, 7 jours sur 7.

Alors, pour votre prochain voyage, n’hésitez pas à essayer ce service et à profiter pleinement de votre séjour sans vous soucier de votre voiture.