Transferts aéroports Lyon-Genève avec ELIT

Organiser vos déplacements entre les aéroports de Lyon et Genève peut s’avérer fastidieux en fonction de vos horaires, de vos bagages, du nombre de personnes qui voyagent … Heureusement, ELIT est là pour vous simplifier la vie ! Découvrez notre service de transfert aéroportuaire rapide, fiable et abordable entre ces deux villes. Que vous voyagiez pour affaires ou pour le plaisir, notre équipe de chauffeurs professionnels est prête à vous conduire confortablement et en toute sécurité à destination. Lisez la suite pour en savoir plus sur notre offre et comment réserver votre transfert dès aujourd’hui.

Notre service de transport depuis l’aéroport de Lyon

Pour voyager entre Genève et Lyon, réservez un transfert privé accompagné d’un chauffeur professionnel. Lors de votre réservation indiquez dans le formulaire l’adresse précise de départ à Genève et l’adresse d’arrivée à Lyon (ou l’inverse). Vous verrez notre module de réservation vous permettra d’automatiquement remplir les adresses. Cliquez ensuite sur le bouton « Afficher les prix » pour visualiser les tarifs les plus avantageux pour cet itinéraire.

Sélectionnez le type de véhicule souhaité, puis complétez le formulaire pour finaliser votre réservation. Vous pouvez opter pour un véhicule économique, une berline d’affaires ou un minivan. Si vous avez beaucoup de bagages ou voyagez en groupe, le service de navette privée représente la solution la plus confortable et économique pour relier Genève à Lyon.

Transferts professionnels et fiables entre l’aéroport de Lyon et le centre-ville de Genève

Accueil personnalisé et suivi de vol inclus

Tarifs fixes et tout compris

Économisez jusqu’à 40% par rapport à un taxi local avec compteur

Combien coûte un transfert de l’aéroport de Lyon au centre-ville de Genève ?

Le tarif d’un transfert de l’aéroport de Lyon à Genève dépend du nombre de passagers, de la date et de l’heure de prise en charge. Les prix mentionnés ci-dessus correspondent aux tarifs standards pour chaque service proposé. Pour connaître le prix exact, utilisez notre formulaire de réservation, vous serez renseigné en quelques clics. Sélectionnez simplement vos lieux de départ et arrivée, la date et l’heure souhaitées. Vous pouvez également, pour une demande spéciale, nous demander un devis.

Point de rencontre avec le chauffeur

Consultez votre e-mail de confirmation pour connaître les instructions précises concernant le point de rencontre. Dans les aéroports, les gares, le point de rencontre se trouve dans la zone des arrivées. Dans tous les autres lieux de prise en charge, le chauffeur vous attendra devant l’adresse indiquée lors de la réservation.

Le coût du transfert de l’aéroport de Lyon au centre-ville de Genève est-il par personne ?

Pour les transferts privés, le coût est calculé par véhicule et une majoration s’applique en fonction du nombre de passagers. Nous pouvons dans un même véhicule transporter jusqu’à 8 personnes. Si toutefois vous étiez plus nombreux, nous mettrons à votre disposition plusieurs véhicules pour votre voyage et non par passager.

Comparaison avec Uber

Les tarifs proposés par Uber ne sont pas fixes, et le coût final peut être affecté par le trafic et les déviations. Nos prix pour un transfert de l’aéroport de Lyon à l’aéroport international de Genève sont fixes et tout compris, vous savez donc ce que vous allez payer dès votre réservation.

Service de transfert vers d’autres destinations depuis l’aéroport de Lyon

Nous pouvons vous emmener exactement où vous le souhaitez, ou que ce soit, ceci 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Vous trouverez une liste complète des transferts proposés depuis l’aéroport de Lyon en visitant notre page dédiée aux transferts depuis l’aéroport de Lyon. Nous assurons des liaisons vers diverses destinations (stations de ski, transport interurbain, évènements …) , répondant ainsi aux besoins variés de nos clients.

Réservation d’un transfert depuis le centre-ville de Lyon ou Genève

Pour réserver un transfert à prix fixe depuis le centre-ville de Genève, veuillez utiliser le formulaire de réservation que vous trouverez en haut à droite sur toutes les pages du site. Si toutefois vous avez des questions ou un problème lors de votre réservation, n’hésitez surtout pas à nous contacter afin de nous en faire part.

Questions fréquentes sur le transfert entre l’aéroport de Lyon et le centre-ville de Genève

Si vous avez d’autres questions concernant le transfert de l’aéroport de Lyon au centre-ville de Genève, n’hésitez pas à consulter notre page FAQ ou à nous contacter directement.

Sur la FAQ, vous y trouverez des réponses aux questions les plus courantes posées par nos clients. Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter directement. Notre équipe se fera un plaisir de vous assister et de vous guider dans votre réservation.