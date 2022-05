Navette aéroport Lyon Saint Exupéry

Vous devez rejoindre l’aéroport de Lyon depuis la ville ou sa périphérie, découvrez sans plus attendre notre service de navette vers ou depuis l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. ELIT Transports s’occupe de vos voyages depuis ou vers domicile (on n’importe quel endroit de région lyonnaise et Rhône Alpes Auvergne) jusqu’à l’aéroport, à bord de minivan 8 places dans lesquels vous pourrez vous déplacer en famille, avec des bagages encombrants, mais surtout, sans avoir à vous soucier.

Notre service de navette pour l’aéroport

Si en 2012 nous avons commencé notre activité en proposant des navettes régulières depuis Bellecour, comme tous les autres opérateurs privés, nous n’avons pas pu continuer à proposer ce service régulier, qui semblait-il faisait de l’ombre au Rhonexpress. Nous avon alors à l’époque lancé notre service navettelyonaeroport.com avec lequel nous proposion, sur réservation, des navettes depuis Meyzieu ZI vers St-Exupéry, les moins chère de Lyon. Là encore cela n’a pas plu au Sytral qui a toujours cherché à exercer un monopole sur les navettes vers et depuis l’aéroport de Lyon. Puis le COVID est passé par là, ne nous facilitant pas la tâche. Cela étant dans le même tant le Rhonexpress a changé d’ex^ploiatnt et a commencé à s’avérer moins procédurier.

Nous proposons donc à présent un service de navette exclusif depuis ou vers votre domicile ou le lieu de votre choix, à partir ou vers l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Pour réserver la disponibilité de votre navette, rien de plus simple, il vous suffit d’effectuer une réservation directment sur le site. Vous serez alors informé du tarif que nous vous proposons, des options complémentaires que vous pouvez rattacher à votre trajet (siège bébé, bageges volumineux …) et pourrez régler directement en ligne.

Minibus 8 places

Grace à nos minibus nous puvons aisément transporter des groupes, même paticulièrement chargés en bagages. Notre navette vous récupère à l’adresse fixée lors de votre réservation (ou au Terminal 2 de l’aéroport pour les arrivées) et en moins de 2 minutes est en capacité de partir en direction de votre point de destination. Notez bien que nous somes en capacité de prendre d’autres passagers sur la route. Si tel est votre choix, vous devrez rajouter des étapes lors de votre réservation. Nos chauffeurs professionnels sont à votre disposition pour que votre voyage soit le plus agréable possible. Dans le sminibus vous trouverez des prises pour recharger vos appareils mobiles, des magasines, ou encore des boissons. Si vous voyagez avec un bébé, des bagages volumineux, un fauteuil roulant, prenez garde à bien tout préciser lors de votre réservation, de manière à ce que votre chauffeur soit en mesure d’anticiper et donc de ne pas perdre de temps lors de votre transport pour l’aéroport St-Exupéry.

Navette pour l’aéroport de Lyon mais pas seulement

ELIT Transports ne se cantonne pas aux navettes pour l’aéroport Saint Exupéry. Nous faisons également réulièrement le trajet jusqu’à l’aéroport de Genève, mais plus globalement nous sommes en mesure d’assurer tous les transports parriculiers ou privés, pour ou vers n’importe quelle destination en région Rhône Alpes Auvergne. Nosu avons notamment l’habitude de faire la navette pour les stations de ski, pour les aéroports et gares régionaux, pour les villes périphériques et en fonction de vos besoins sachez que nous pouvons sans aucun problème vous emmener jusqu’au boût du monde. Enfin si vous avez des besoins particuliers, sachez que nous sommes à même de mettre à disposition un chauffeur privé pour une demie-journée ou plus.

Retrouvez nos autres services de navette :

Des transferts et navettes fiables à Lyon

Nos clients comptent sur nous pour être là quand ils en ont besoin, et ce depuis plus d’une décennie maintenant. Nous proposons des navettes pour l’aéroport fiables et pratiques dans le secteur. Notre objectif est d’éliminer l’incertitude du voyage, afin que vous arriviez à destination sans encombre.

Voyager peut être épuisant, surtout si vous avez parcouru un long chemin. Après les formalités de douane, d’immigration et de sécurité, la dernière chose que vous voulez faire est de vous débrouiller seul dans une nouvelle ville. C’est pourquoi nos clients nous apprécient – nous simplifions les voyages. Mieux encore, nos services s’adressent à tous. Que vous préfériez l’exclusivité et le confort d’une voiture privée, ou que vous optiez pour une navette partagée, nous proposons toujours des transferts adaptés à votre budget et à votre style de vie. Consultez nos options pour voir ce qui vous convient le mieux !

Arrivée à l’aéroport de Lyon

L’un des meilleurs aspects de la réservation des transferts de l’aéroport de Lyon avec ELI Transports est la tranquillité d’esprit, sachant que votre transport est pris en charge. Vous n’aurez pas à chercher des taxis ou à déchiffrer les horaires des transports en commun. Il suffit de retrouver votre chauffeur qui vous attendra au lieu de rendez-vous fixé, et de partir !

Les chauffeurs de ELIT Transports sont des professionnels, ce qui vous garantit un traitement de qualité et des correspondances sûres dans toute la ville de Lyon. Autre avantage de notre service : son tarif ! Comme vous aurez compris, les navettes que nous vous proposons offrent un réel confort à tous les voyageurs pour un prix bien inférieur à celui proposé par d’autres services tels que le RhônExpress notamment, mais aussi moins cher que les taxis et les services de chauffeurs privés. La durée du trajet est assurée dès la confirmation de la réservation, quel que soit le nombre de stops prévus, nos navettes relieront Lyon et l’aéroport Saint-Exupéry en moins de 30 minutes ! Nos navettes sont à votre service à n’importe quelle heure, 24h sur 24 et 7 jours sur 7.