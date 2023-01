Nouvelles lignes au départ de Saint Exupéry en 2023

2023 sera une année riche en découvertes pour les habitants de Lyon et sa région ! Avec plus de 100 destinations proposées au départ de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry, vous trouverez forcément votre bonheur pour votre prochain voyage. Que ce soit pour découvrir la capitale suédoise, planifier un week-end en Italie ou s’évader en Afrique, de nouvelles lignes et des prolongations de lignes hivernales offrent aux lyonnais un grand choix de destinations aux 4 coins du globe. Dans cet article, partons à la découverte des nouvelles destinations proposées par Lyon Aéroport en 2023.

De nouvelles lignes à l’horizon 2023 au départ de Lyon

2023 sera une année riche en nouvelles lignes pour les voyageurs au départ de Lyon St Exupéry. Des vols directs vers Londres Gatwick, Stockholm, Dubaï et Madrid sont à prévoir dès le début de l’année. Des lignes vers Malaga sont également prévues pour l’été.

Vers Londres Gatwick avec Wizzair

L’aéroport de Lyon St Exupéry se rapproche encore un peu plus de Londres avec la ligne directe proposée par Wizzair. Ce vol assuré 4 fois par semaine, les mardis, jeudis, samedis et dimanches, a déjà décollé le 10 janvier dernier.

Vers Stockholm avec Norwegian

Les amoureux de la Scandinavie peuvent désormais rejoindre leurs proches à Stockholm directement depuis Lyon. C’est grâce aux vols proposés par Norwegian, qui assurant chaque samedi le voyage à partir du 21 janvier.

Des prolongations de lignes hivernales pour l’été

Les voyageurs lyonnais peuvent se réjouir des nombreuses prolongations de lignes hivernales pour l’été 2023. Transavia propose notamment des vols directs vers le Sénégal (Dakar), l’Egypte (Hurghada) et la Turquie (Istanbul) d’avril à octobre 2023 avec plusieurs vols par semaine.

Transavia

Transavia prolonge 3 lignes pour l’été 2023 :

Dakar (Sénégal) : 2 vols directs par semaine

Hurghada (Egypte) : 2 vols directs par semaine

Istanbul (Turquie) : 2 vols directs par semaine

Plus de 100 destinations au départ de Lyon

Lyon Aéroport propose plus de 100 destinations aux habitants de la région Rhône-Alpes. De nouvelles destinations sont proposées en 2022 : Amman (Jordanian Airlines), Hurghada et Stockholm (Transavia), Tirana et Cracovie (Wizzair), Milan (Twinjet) et Belgrade (Air Serbia).

De nombreuses autres destinations sont disponibles au départ de Lyon : Algérie, Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Canada, Croati, Danemark, DOM-TOM, Écosse, Émirats Arabes Unis, Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Kosovo, Liban, Malte, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, République Tchèque, Sénégal, Suisse, Tunisie, Turquie et Ukraine.

Que ce soit pour un voyage d’affaires, un séjour entre amis ou un voyage en famille, vous trouverez forcément votre bonheur parmis les destinations proposées par Lyon Aéroport.

Toutes les destinations au départ de Lyon

Voici la liste complète des destinations depuis l’aéroport de Lyon :

Algérie : Alger, Annaba, Batna, Béjaïa, Biskra, Constantine, Oran, Sétif, Tlemcen.

: Alger, Annaba, Batna, Béjaïa, Biskra, Constantine, Oran, Sétif, Tlemcen. Allemagne : Berlin, Düsseldorf, Francfort, Munich.

: Berlin, Düsseldorf, Francfort, Munich. Angleterre : Bristol, Londres, Manchester.

: Bristol, Londres, Manchester. Autriche : Vienne.

: Vienne. Belgique : Bruxelles.

: Bruxelles. Canada : Montréal.

: Montréal. Croatie : Dubrovnik, Split.

: Dubrovnik, Split. Danemark : Copenhague.

: Copenhague. DOM-TOM : Pointe-à-Pitre, Saint-Denis de la Réunion.

: Pointe-à-Pitre, Saint-Denis de la Réunion. Écosse : Édimbourg.

: Édimbourg. Émirats Arabes Unis : Dubaï.

: Dubaï. Espagne : Alicante, Barcelone, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Las Palmas de Grande Canarie, Madrid, Malaga, Minorque, Palma de Majorque, Ténérife, Valence.

: Alicante, Barcelone, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Las Palmas de Grande Canarie, Madrid, Malaga, Minorque, Palma de Majorque, Ténérife, Valence. Grèce : Athènes, Corfou, Héraklion, Kos, La Canée, Mykonos, Rhodes, Santorin.

: Athènes, Corfou, Héraklion, Kos, La Canée, Mykonos, Rhodes, Santorin. Hongrie : Budapest.

: Budapest. Irlande : Dublin.

: Dublin. Israël : Tel-Aviv.

: Tel-Aviv. Italie : Bari, Bologne, Cagliari, Catane, Milan, Naples, Olbia, Palerme, Rome, Venise.

: Bari, Bologne, Cagliari, Catane, Milan, Naples, Olbia, Palerme, Rome, Venise. Kosovo : Pristina.

: Pristina. Liban : Beyrouth.

: Beyrouth. Malte : Malte.

: Malte. Maroc : Agadir, Casablanca, Essaouira, Fès, Marrakech, Oujda, Tanger.

: Agadir, Casablanca, Essaouira, Fès, Marrakech, Oujda, Tanger. Pays-Bas : Amsterdam.

: Amsterdam. Pologne : Cracovie.

: Cracovie. Portugal : Faro, Funchal, Lisbonne, Porto.

: Faro, Funchal, Lisbonne, Porto. Roumanie : Bucarest, Cluj.

: Bucarest, Cluj. Russie : Moscou.

: Moscou. République Tchèque : Prague.

: Prague. Sénégal : Dakar.

: Dakar. Suisse : Zurich.

: Zurich. Tunisie : Djerba, Monastir, Tozeur, Tunis.

: Djerba, Monastir, Tozeur, Tunis. Turquie : Ankara, Antalya, Istanbul, Izmir.

: Ankara, Antalya, Istanbul, Izmir. Ukraine : Kiev.

Les voyageurs lyonnais ont donc de quoi s’en donner à cœur joie en 2023 ! Alors, prêts à découvrir de nouvelles destinations ?