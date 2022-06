Navette Lyon aéroport

Depuis 10 ans maintenant ELIT Transports vous propse un service de navette vers ou depuis l’aéroport Saint Exupéry. Nous assurons les liaisons vers ou depuis le ventre-ville, mais aussi depuis les divers quartiers de la Métropole de Lyon, les villes proches, toutes les villes en région ARA, les stations de ski ou encore l’aéroport de genève. Notre maitre mot est de faire de votre trasfert un voyage absolument sur mesure, répondant au plus proche de vos besoins, en terme de confort, de disponibilité, mais aussi de qualité.

Le centre-ville de Lyon se situe à une vingatine de kilomètres et donc à moins de 30 minutes de l’aéroport international Saint Exupéry. L’aéroport de Lyon, qui voit passer prêt de 11 millions de voyageurs par an est le 3ème hub aéroportuaire de France ; il dessert à présent 117 destinations dont 80 à l’étranger et héberge plus de 40 compagnies aériennes. Notez bien que ce sont plus de 50 aéroports qui sont desservis chaque jour. L’aéroport de Lyon St-Exupéry est complètement interconnecté, grâce au transport rapide Rhône Express, à la gare TGV sur le site d el’aéroport, mais aussi grace aux divers prestatires qui comme ELIT Trasports assurent les navettes vers ou depuis la ville. Notez que nos services peuvent bien entendu s’étendre à des navettes pour l’aéroport d’affaires Lyon Bron qui se trouve à 20 minutes du centre-ville.

Nous ne vous proposons pas de navette fixe mais seulement sur réservation (sur le site), dans des véhicules pouvant recevoir jusqu’à 8 passagers. Vous avez alors la possiblité de réserver une navette et de la partager car lors de votre réservation nous vous donnons la possibilité d’effectuer des étapes lors du trasfert. Le cas échéant, veillez à bien prévoir le temps nécessaire pour ramasser tous les passagers.

Les chauffeurs mis à votre disposition par ELIT Transports sont tous des professionnels, ce qui nous permet de ne vous proposer que des prestations de transport de grande qualité, ce en toute sécurité, quel que soit le trajet, l’heure et quel que soit votre destination. Pour nous il n’y a pas de petits clients, nous vous considérons d ela même manière que vous nous commandiez une navette du centre-ville vers l’aéroport, ou un transfert vers une station de ski ou Genève. Un des grands avanatage de notre service de navette, et pas des moindres, est bien entendu notre tarif. Avec ELIT Transports, en voyageant en groupe vous bénéficierez de tarifs réellement intéressant, quel que soit le jour, l’heure et la destination de votre voyage. En ce qui concerne le temps de parcours, il est évidemment relatif aux lieux de départ et destination, mais sachez que nous rejoigons le centre-ville de Lyon et l’aéroport en une trentaine de minutes. En fonction du jour, du trafic, des conditions météos la durée de trajet peut sensiblement varier mais globalement elle reste autour de 30 minutes. ELIT Transports est sans conteste le service de navette le plus intéressant pour effectuer la liaison vers l’aéroport Saint-Exupéry.

Contrairement à notre ancien service navettelyonaeroport nous ne programmons plus de navettes à heures fixes et avec points de ramasse déterminés. Pour faire simple nous vous prenons et/ou vous emmenons exactement là où vous le souhaitez. Avec ELIT Transports vous n’avez plus de limites. A quelque heure que ce soit, nous vous prenons ou vous déposons devant chez vous. A l’aéroport Saint Exupéry, nous vous déposons (ou vous prenons ) directement à la sortie du Terminal 2.

Nous ne voyons bien entendu aucun contre indication pour vous déposer dans l’une des gares de la ville, de vous emmener jusqu’à l’aéroport de Genève pour un transfert ou vers des villes périphériques de la région, comme Clermont Ferrand, Saint Etienne … Pour simplifier votre prise en charge nous vous conseillons de prendre directement un voyage aller/retour, cela nous permettra d’optimiser votre trajet.

Avec certains groupes, dans le but d’optimiser les transports et en fonction des évènements, nous pouvons mettre en place des points de ramasse dans des lieux stratégiques de Lyon, comme Bellecour, la gere Part-Dieu, la gare Perrache, la Cité Internationale, Villeurbanne, voir même à Meyzieu ZI si vous voulez payer moins cher votre transport ….

Quels sont les tarifs de la navette

Ne proposant pas de navette fixe, les tarifs sont donc relatifs au point de départ et au point d’arrivée. Nos tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de passagers et bien que nous essayons d ene pas surfacturer vos bagages, dans certains cas particuliers (bagages encombrants, instruments volumineux), nous vous proposerons des options complémentaires. Pour connaître nos tarifs exacts en fonction de :

Nous vous conseillons vivement d’utiliser notre génareteur de prix qui vous permettra en quelques secondes d’obtenir le prix exact pour votre navette. Notez que nous appliquons des majorations sur notre tarif de base, le soir après 20h, la nuit et le dimanche.

En vous inscrivant sur notre page Facebook vous pourrez bénéficier de temps en temps de coupons de réductions et autres promotions pouvant aller jusqu’à -25% sur une navette pour l’aéroport Saint-Exupéry. Enfin, notez bien que pour votre confort nous mettons à votre disposition : siège bébé, boisson fraiches, magazines, prises pour recharger vos appareils numériques etc …

L’aéroport Saint-Exupéry à Lyon

L’aéroport Lyon Saint-Exupéry a été inauguré en 1975 sous le noms de Lyon-Satolas. Il a été renommé en 2000 d’après l’auteur et aviateur lyonnais Antoine de Saint-Exupéry, qui a disparu en 1944 en vol au-dessus de la Méditerranée. L’aéroport est situé à 24 kilomètres au sud-est de Lyon, dans la commune de Colombier-Saugnieu. L’aéroport Lyon Saint-Exupéry a connu une expansion rapide au cours des années 1980. Il a notamment été le premier aéroport français à être équipé d’une piste de 3 500 mètres de long, ce qui lui a permis d’accueillir les avions de ligne les plus lourds et les plus rapides de l’époque. L’aéroport Lyon Saint-Exupéry a été privatisé en 1994. En 2001, il a été racheté par la société Aéroports de Lyon puis en 2016 par la société VINCI Airport. L’aéroport a été entièrement rénové et modernisé. L’aéroport Lyon Saint-Exupéry est aujourd’hui un aéroport international majeur, desservi par de nombreuses compagnies aériennes. Il est également le deuxième aéroport français en termes de trafic aérien, après l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

En voiture, il faut environ 30 minutes pour rejoindre le centre de Lyon (Place Bellecour), la distance est de 24 kilomètres.

Si vous souhaitez voyager en transports publics depuis ou vers l’aéroport à Lyon, le service de tramway Rhônexpress est votre seule option. Le tramway circule toutes les 15 minutes entre l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry et la gare centrale de Lyon Part-Dieu. La durée du trajet est de 29 minutes avec des arrêts intermédiaires situés à Meyzieu Z.I. (ligne de tram 3) et Vaulx-en-Velin La Soie. Vous pouvez faire une correspondance avec le métro à Vaulx-en-Velin La Soie (métro A) et à Lyon Part-Dieu (métro B). Le métro A vous emmène au centre de Lyon, sur la grande place Bellecour. Vous pouvez rejoindre la gare de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry en suivant les symboles Rhônexpress dans les terminaux. Marcher jusqu’à la plate-forme Rhônexpress à l’arrière de la gare prend 5 à 7 minutes.

D’autres grandes villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont également accessibles par les transports publics depuis la Gare de Lyon Saint-Exupéry TGV. Toutes les deux heures environ, il y a un train direct à destination et en provenance de Grenoble. Le temps de trajet en TGV est de 1 heure seulement. Un billet pour un trajet simple coûte environ 20,00 €. Une fois à Grenoble, vous pouvez prendre le train pour Chambéry, mais quelques fois par jour, il y a aussi un train direct entre l’aéroport et Chambéry. Saint Etienne et Clermont-Ferrand sont accessibles par le train régional TER via la gare de Lyon Part-Dieu, accessible par le tram Rhônexpress depuis l’aéroport. Vous pouvez acheter des billets dans les gares ou en ligne. Vous pouvez également vous rendre à Grenoble par FlixBus/LYS Express, la gare routière de l’aéroport se trouve en face du Terminal 1 Hall A. La durée du trajet jusqu’à Grenoble est de 1 heure et 10 minutes, un billet simple peut être acheté en ligne à partir de € 12,00. Veuillez consulter le site Oui.sncf pour plus d’informations.

Vous souhaitez donc rejoindre l’aéroport St-Exupéry depuis ou vers le centre-ville de Lyon. Où que vous vous trouviez dans l’agglomération lyonnaise ELIT Transports peut vous prendre en charge. Notez qu’en fonction de votre lieu de ramasse ou de départ, en ville, le tarif de votre navette pourra varier. A partir de certains quartiers il est très simple et rapide de rejoindre l’autoroute, dans d’autres cela peut s’avérer plus long et compliqué en fonction du traffic routier notamment.

ELIT met à votre disposition un véhicule avec chauffeur pour vos transferts vers ou depuis la gare de Lyon Perrache. Sans ELIT Transports, à partir de la gare Perrache vous devrez prendre les transports en commun afin de pouvoir prendre un autre transport vers l’aéroport. ELIT Transports peut donc vous ramasser au niveau de la gare routière de Lyon Perrache et vous emmener directement à l’aéroport que vous soyez une personne seule ou un groupe.

Notez que la gare Perrache est également un point de dépose fréquent pour le covoiturage, nous pouvons donc bien entendu prévoir de vous retrouver ou vous déposer à l’endroit de rendez-vous avec votre conducteur.

Lyon Part Dieu est la gare principale de Lyon ouverte en 1983 et utilisée par tous les trains desservant le centre ville de Lyon. C’est normalement la gare à choisir lors de la réservation de trains au départ ou à destination de Lyon. Le site officiel pour les informations sur les gares de la SNCF est www.gares-sncf.com. Le nom Part Dieu signifie propriété de Dieu. Dans les temps anciens, cette zone de Lyon était un terrain marécageux et insalubre à l’est de la vieille ville.

Le hall de la gare (en rénovation) est un large passage sous toutes les voies ferrées avec deux sorties principales, une sur le côté est de la station et une sur le côté ouest. Vous y trouverez la billetterie (sur le côté nord du hall), ainsi que de nombreux points de vente, cafés et distributeurs de billets.

Entrée/sortie ouest = Porte Rhône = Sortie Béraudier-Centre-Ville, vers le centre ville & la vieille ville. Le métro est aussi de ce côté.

Entrée/sortie Est = Porte Alpes = Sortie Villette-Villeurbanne, pour le tramway Rhône Express vers la gare et l’aéroport de Lyon St Exupéry, et Eurexpo Lyon.

Il est facile de se déplacer entre Lyon Part Dieu et Lyon St Exupéry avec le tramway dédié à l’aéroport Rhône Express. Les trams circulent toutes les 15 minutes du début de la matinée jusqu’à la fin de la soirée, durée du trajet 30 minutes, tarif environ 18 €. Lyon St Exupéry est souvent appelé Lyon Aéroport, c’est le même endroit. Aucune réservation n’est nécessaire, il s’agit d’une liaison aéroportuaire régulière.

À Lyon Part Dieu, le terminus du tram se trouve directement à l’extérieur de la sortie Est de Porte Alpes/Villette. L’arrêt de tram et le tram sont clairement marqués de la couleur rouge de Rhône Express – les trams ordinaires de Lyon sont blancs. À Lyon St Exupéry, le tram arrive à côté de la gare TGV, vous montez un escalator ou des escaliers sur le parvis de la gare et entrez dans le hall principal de la gare par les portes d’entrée principales. Si vous vous rendez à l’aéroport, vous traversez alors la gare TGV et empruntez les passerelles/travelators jusqu’au terminal de l’aéroport.

Vous pouvez acheter un billet à l’arrêt de tramway aux distributeurs automatiques ou auprès du conducteur à bord du tram. Cependant, vous pouvez économiser un euro en achetant en ligne. Lorsque vous achetez en ligne, vous ne spécifiez pas un jour particulier, vous pouvez utiliser le billet électronique à tout moment dans l’année qui suit la date d’achat, il vous suffit de monter dans un tram et le conducteur scanne le code-barres sur votre imprimé ou votre smartphone.

